Массовое ДТП с участием шести авто случилось около поликлиники в Минске

Согласно предварительным данным, 12 апреля, в субботу, примерно в 12.00 28-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Jaguar, ехал по улице Кунцевщина. Около здания № 8 (по указанному адресу находится 26-я городская поликлиника) мужчина не справился с управлением и врезался в Renault, Audi, Skoda и Volvo, который стояли на светофоре, а также в припаркованный у проезжей части грузовой автомобиль Mercedes.