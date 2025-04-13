Массовое ДТП с участием шести авто случилось около поликлиники в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 12 апреля, в субботу, примерно в 12.00 28-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Jaguar, ехал по улице Кунцевщина. Около здания № 8 (по указанному адресу находится 26-я городская поликлиника) мужчина не справился с управлением и врезался в Renault, Audi, Skoda и Volvo, который стояли на светофоре, а также в припаркованный у проезжей части грузовой автомобиль Mercedes.
В Минске водитель каршеринга врезался в пять автомобилей на улице Кунцевщина. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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