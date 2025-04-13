Четверо казахстанцев попали в рабство в Мьянме

«По словам потерпевших, им предложили в Таиланде высокооплачиваемую работу в интернете, предоставили бесплатные авиабилеты. Однако по прибытии в Таиланд их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Их принуждали работать в мошеннических кол-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация», — говорится в информации.