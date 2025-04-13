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Ушла гулять с подругами и не вернулась: поиски 15-летней девушки ведутся в Бурятии

Поиски 15-летней девушки ведутся в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поиски 15-летней девушки ведутся в Бурятии. Ученица 8-го класса пропала в поселке Кедровый города Гусиноозерск. Еще днем 12 апреля она вышла из дома на прогулку с подругами и не вернулась по сей день. Мама подростка уже обратилась в полицию с заявлением о пропажи.

— Стало известно, что ушла из дома около 16 часов и до сих пор не вернулась, — рассказывают в полиции Бурятии. Кстати, при себе у школьницы был телефон, но на звонки родителей или друзей она не отвечает.

Известно, что в день пропажи девушка была одета в светло-желтую куртку с белым капюшоном, темно-коричневые брюки, черные ботинки. Рост школьницы 147 см, волосы темные, стрижка каре, глаза темно-карие.

Ранее школьница из дома не уходила.