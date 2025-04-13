«В салоне находилось 36 человек». В Бресте автобус врезался в автомобиль BMW при развороте

ДТП с автобусом с 36 пассажирами и вылетевшим на встречку BMW случилось в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что в Бресте 12 апреля около 16.50 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В ведомстве отметили, что 50-летний житель Минска находился за рулем автобуса MAN и ехал по Варшавскому шоссе.
Сказано, что около дома № 33 в момент разворота водитель не убедился в безопасности и врезался в автомобиль BMW, которые ехал в попутном направлении. От случившегося удара авто выехало на полосу встречного движения. За рулем BMW находился 36-летний житель Бреста.
«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 36 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что в результате ДТП никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
Тем временем массовое ДТП с участием шести авто случилось около поликлиники в Минске.
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