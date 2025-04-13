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«В салоне находилось 36 человек». В Бресте автобус врезался в автомобиль BMW при развороте

ДТП с автобусом с 36 пассажирами и вылетевшим на встречку BMW случилось в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с автобусом с 36 пассажирами и вылетевшим на встречку BMW случилось в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что в Бресте 12 апреля около 16.50 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В ведомстве отметили, что 50-летний житель Минска находился за рулем автобуса MAN и ехал по Варшавскому шоссе.

Сказано, что около дома № 33 в момент разворота водитель не убедился в безопасности и врезался в автомобиль BMW, которые ехал в попутном направлении. От случившегося удара авто выехало на полосу встречного движения. За рулем BMW находился 36-летний житель Бреста.

«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 36 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что в результате ДТП никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

Тем временем массовое ДТП с участием шести авто случилось около поликлиники в Минске.

Ранее мы собрали, что известно о знаменитых минских домах с народными названиями: Кукуруза, Китайская стена, дома под шпилем и с чайкой, Доллар и Цент.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».