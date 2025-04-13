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В Красноярске мужчина повредил автомобиль бывшей возлюбленной

Полиция Красноярского края начала расследование уголовного дела по факту повреждения автомобиля.

Источник: ГУ МВД

Жительница Октябрьского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что её Mitsubishi, припаркованный у дома, был разбит.

Подозреваемым в этом инциденте оказался бывший гражданский муж женщины. Согласно данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил отомстить и повредил автомобиль. Ущерб оценён в 200 тысяч рублей.

Мужчина был отпущен под подписку о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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