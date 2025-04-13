Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина внезапно скончалась на пешеходном переходе в Асбесте

В Асбесте на пешеходном переходе внезапно скончалась женщина, сообщают очевидцы.

Это произошло в субботу, 12 апреля, на улице Королева, в районе магазина «Кировский».

«Нет, человек не погиб в ДТП. Просто женщина шла, неожиданно упала и больше не встала», — цитирует слова свидетелей происшествия телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Прохожие вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп 30-летней женщины. Тело находилось возле высотки по адресу: Шадринский переулок, 14.

По словам очевидца, погибшая не проживала в этом доме. До трагедии она вела себя подозрительно.