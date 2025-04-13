Женщина внезапно скончалась на пешеходном переходе в Асбесте

Это произошло в субботу, 12 апреля, на улице Королева, в районе магазина «Кировский».
«Нет, человек не погиб в ДТП. Просто женщина шла, неожиданно упала и больше не встала», — цитирует слова свидетелей происшествия телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Прохожие вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп 30-летней женщины. Тело находилось возле высотки по адресу: Шадринский переулок, 14.
По словам очевидца, погибшая не проживала в этом доме. До трагедии она вела себя подозрительно.