Самолет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали почти на сутки

«Должен был улететь 13 апреля в 03:30, отложен до 14 апреля до 02:50. Причина задержки — позднее прибытие самолета. Пассажиры оповещены, предложено заселение в гостиницу, желающие заселены», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в оперативных службах аэропорта, по предварительным данным, на рейсе должно быть около 160 пассажиров.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.