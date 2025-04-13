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Самолет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали почти на сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Рейс египетской авиакомпании из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, который должен был отправиться минувшей ночью, задержан до 02:50 понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Должен был улететь 13 апреля в 03:30, отложен до 14 апреля до 02:50. Причина задержки — позднее прибытие самолета. Пассажиры оповещены, предложено заселение в гостиницу, желающие заселены», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах аэропорта, по предварительным данным, на рейсе должно быть около 160 пассажиров.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.