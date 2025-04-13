Самолет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали почти на сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Рейс египетской авиакомпании из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, который должен был отправиться минувшей ночью, задержан до 02:50 понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.