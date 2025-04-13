1300 раз омичей в 2025 году обманули интернет-мошенники

С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1310 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. А всего зафиксировано около 2000 хищений. Ущерб превысил 390 млн рублей. Всего 490 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Омской области.