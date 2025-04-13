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1300 раз омичей в 2025 году обманули интернет-мошенники

Таким образом жители региона потеряли 390 млн рублей.

Источник: Freepik

С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1310 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. А всего зафиксировано около 2000 хищений. Ущерб превысил 390 млн рублей. Всего 490 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

11 апреля в полицию обратился омич, который сообщил, что стал жертвой мошенников, поверив сообщению якобы своего «бывшего руководителя» о необходимости оказания содействия «сотрудникам ФСБ».

После этого молодому человеку поступил звонок от лже-сотрудника ФСБ. Собеседник убедил мужчину срочно перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пострадавший лишился 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Ранее мы сообщали, что Центральный банк России предупреждает омичей о потенциальных опасностях, связанных с проектом Rainbow Shared Energy.