Подтопления продолжаются в Акмолинской области

«9 апреля 2025 года в 12.00 часов в селе Акана Курманова, в результате резкого повышения уровня воды в реке Ишим произошел разлив реки Кашкарка (на слиянии двух рек). Зафиксировано подтопление девяти жилых домов», — сообщили на запрос КазТАГ в акимате Атбасарского района.