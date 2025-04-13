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Подтопления продолжаются в Акмолинской области

Кокшетау. 13 апреля. КазТАГ — Подтопления продолжаются в Акмолинской области, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«9 апреля 2025 года в 12.00 часов в селе Акана Курманова, в результате резкого повышения уровня воды в реке Ишим произошел разлив реки Кашкарка (на слиянии двух рек). Зафиксировано подтопление девяти жилых домов», — сообщили на запрос КазТАГ в акимате Атбасарского района.

Местные власти уверяют, что в круглосуточном режиме ведется дежурство на местах. Все коммуникации жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

«С жителями подтопленых домов проведена встреча. Проводится оценка ущерба с 11 апреля наблюдается активное снижение воды», — добавили в акимате.