Школьник поджег релейный шкаф в Ленобласти и попался правоохранителям

До этого москвича и двух девятиклассников задержали за попытку поджога релейного шкафа. Подозреваемые рассказали, что совершили преступление за вознаграждение в размере 15 000 рублей, которое им пообещал незнакомец в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт в составе группы лиц).