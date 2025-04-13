Уголовное дело в отношении основателя «Банка Астаны» рассматривается в суде

При этом примечательно то, что «ЭксимБанк» и Qazaq Banki напрямую связывают с представителями его окружения и так называемой «элитой» Старого Казахстана — его дочерью Даригой Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым, олигархами Александром Клебановым и Динмухаметом Идрисовым, который приходится сватом клану экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, а также с покойным братом экс-самоназванного «елбасы» Болатом Назарбаевым.