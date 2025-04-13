Уголовное дело в отношении основателя «Банка Астаны» рассматривается в суде

«В настоящее время в суде по уголовным делам рассматривается дело в отношении основателя “Банка Астаны”. Уже проведены судебные прения, где нами суд ориентирован на назначение наказания в виде лишения свободы», — сообщила Аймаганова.
Также она отметила, что осуждается данное лицо заочно.
«Да, определенные лица скрылись от органов уголовного преследования по данному уголовному делу. Но при этом, согласно сведениям Интерпола, одно лицо из фигурантов уголовного дела на сегодняшний день установлено где-то в западных странах», — сообщил заместитель прокурора города Астаны Азамат Ермаханов.
25 сентября агентство по противодействию коррупции вызвало Тохтарова на допрос. По некоторым данным, сам он находится за рубежом.
Отметим, что в апреле 2018 года занимавший на тот момент пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал ужасной работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki и потребовал от них возврата средств.
При этом примечательно то, что «ЭксимБанк» и Qazaq Banki напрямую связывают с представителями его окружения и так называемой «элитой» Старого Казахстана — его дочерью Даригой Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым, олигархами Александром Клебановым и Динмухаметом Идрисовым, который приходится сватом клану экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, а также с покойным братом экс-самоназванного «елбасы» Болатом Назарбаевым.