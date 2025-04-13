На Ставрополье почти 3 тыс. абонентов остались без воды из-за аварии

«В городе Минеральные Воды на улице Заречной с 10:30 мск аварийную ситуацию на магистральном Малкинском водоводе устраняют специалисты производственно-технического подразделения (ПТП) Минераловодское филиала ГУП СК “Ставрополькрайводоканал” — “Южный”. В связи с этим, сегодня с 12:00 мск временно ограничено водоснабжение и приостановлена подача воды от Малкинского группового водопровода для 2 944 абонентов», — говорится в сообщении.