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В Челябинской области редактор православного телеграм-канала заявил о нападении

Об этом рассказал автор телеграм-канала «Православный Миасс» Николай Карачев.

Источник: Reuters

ЧП произошло в церковной лавке по храме Святой Троицы. По словам Николая Карачева, неизвестные «душили его, пинали, оскорбляли и грозили расправой».

Мужчина записал обращение, которое разместил в телеграм-канале, а также видеозапись инцидента. Конфликт произошел из-за того, что Николай Карачев начал фотографировать службу в храме. Также он отметил, что в руках одного из мужчин была распечатка постов канала, которые были опубликованы год назад. По его словам, он написал соответствующие заявления в полицию, а также в интернет-приемную главы Следственного комитета РФ.