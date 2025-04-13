В Челябинской области редактор православного телеграм-канала заявил о нападении

Мужчина записал обращение, которое разместил в телеграм-канале, а также видеозапись инцидента. Конфликт произошел из-за того, что Николай Карачев начал фотографировать службу в храме. Также он отметил, что в руках одного из мужчин была распечатка постов канала, которые были опубликованы год назад. По его словам, он написал соответствующие заявления в полицию, а также в интернет-приемную главы Следственного комитета РФ.