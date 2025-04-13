В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, из них 20 детей. Звеньями газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов были спасены 10 человек, в том числе 2 детей.
«На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество. В тушении были задействованы 19 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорание поступил в 10:09 по местному времени. В 10:25 огонь был локализован, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:47.
Ранее сообщалось, что утром 12 апреля произошел пожар на гранитном крыльце бара «Молодость», расположенного в здании делового центра «Рубин» в центре Екатеринбурга.