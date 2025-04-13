Падение ребёнка с пятого этажа прокомментировали в полиции Павлодара

«В полицию поступило сообщение о том, что по улице Естая из окна 5 этажа выпал малолетний. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Полицией проводится проверка. Департамент полиции Павлодарской области призывает родителей, с приходом теплых дней, будьте предельно внимательны к детям, контролируйте их времяпрепровождение, старайтесь, чтобы дети всегда находились в поле вашего зрения! Безопасность детей в Ваших руках и только родители несут ответственность за их здоровье и жизнь», — говорится в сообщении.