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В Челябинске автобус сбил 12-летнюю самокатчицу с пассажиркой

В Челябинске автобус сбил 12-летнюю самокатчицу с пассажиркой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Сотрудники городской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта и несовершеннолетних.

Вблизи дома 22 по проспекту Ленина столкнулись автобус Volgabus, за рулем которого был 45-летний мужчина, и электросамокат, им управляла 12-летняя девочка, которая ехала с пассажиром — сверстницей.

В результате телесные повреждения получили обе девочки.

Инспекторы ДПС призывают не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.