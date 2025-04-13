В Челябинске автобус сбил 12-летнюю самокатчицу с пассажиркой

Сотрудники городской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта и несовершеннолетних.
Вблизи дома 22 по проспекту Ленина столкнулись автобус Volgabus, за рулем которого был 45-летний мужчина, и электросамокат, им управляла 12-летняя девочка, которая ехала с пассажиром — сверстницей.
В результате телесные повреждения получили обе девочки.
Инспекторы ДПС призывают не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.