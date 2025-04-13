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На трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись семь автомобилей

КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Несколько ДТП с участием 7 автомобилей произошло на 118-м км автодороги Кемерово — Новокузнецк, в результате пострадали двое взрослых и двое маленьких детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta ехал из Новокузнецка в Кемерово, но не учел задымление на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди автомобиля «Газель». Аналогичная ситуация произошла между водителями автомобилей Kia Sportage и Chery Tiggo, следовавшими за ними. После этого в Kia врезался Nissan Bluebird, в который затем въехал водитель автомобиля Lada Priora.

«В результате ДТП были травмированы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров 3 и 5 лет автомобиля Chery Tiggo, а также пассажир автомобиля Nissan Bluebird. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.