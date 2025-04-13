На трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись семь автомобилей

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta ехал из Новокузнецка в Кемерово, но не учел задымление на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди автомобиля «Газель». Аналогичная ситуация произошла между водителями автомобилей Kia Sportage и Chery Tiggo, следовавшими за ними. После этого в Kia врезался Nissan Bluebird, в который затем въехал водитель автомобиля Lada Priora.