Четырех жителей Ростовской области спасли из пожаров за последние сутки

За прошедшие сутки, 12 апреля, в Ростовской области произошло 14 пожаров и пять дорожно-транспортных происшествий, потребовавших помощи сотрудников МЧС. Такую статистику приводит пресс-служба регионального ведомства в официальном телеграм-канале.
— За сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров, на которых были спасены четыре человека, три загорания сухой растительности, а также выезжали на пять ДТП, — перечислили в экстренном ведомстве. — В общей сложности на вызовы выезжали 180 специалистов, было задействовано 45 единиц спецтехники.
Прибавить работы спасателям может капризная весенняя погода.
— 13 апреля по территории области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, в отдельных районах туман, — предупреждают спасатели водителей, чтобы те были втрое осторожны на дорогах.
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