Четырех жителей Ростовской области спасли из пожаров за последние сутки

— За сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров, на которых были спасены четыре человека, три загорания сухой растительности, а также выезжали на пять ДТП, — перечислили в экстренном ведомстве. — В общей сложности на вызовы выезжали 180 специалистов, было задействовано 45 единиц спецтехники.