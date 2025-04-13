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Что происходит на водохранилищах Казахстана

Пик половодья прошли три области республики, сообщили в Минводы.

Источник: Правительство Оренбургской области

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. В министерстве водных ресурсов и ирригации ведомстве рассказали о ситуации на водохранилищах Казахстана.

На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 53 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 41,7 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища — 7,5 кубометра в секунду.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 465 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища Абайской области сбрасывается 2100 кубометров воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 2 кубометра в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в Улытауской области сбрасывается 81,4 кубометра в воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 643,3 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 1348 кубометров воды в секунду.