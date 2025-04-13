В Башкирии ДПС задержала хулигана за рулём.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя, катавшегося по улицам Стерлитамака с затемненными стёклами и нецензурной надписью на лобовом стекле автомобиля ВАЗ-2114. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Правонарушителя увидели в ходе мониторинга социальных сетей. Видео с ним было размещено в одном из аккаунтов.
Водителя задержали. Им оказался 23-летний местный житель.
При проверке документов по базе госавтоинспекции полицейские выяснили, что у молодого человека камерами фотовидеофиксации зафиксировано 120 нарушений правил дорожного движения, в основном, превышение скорости. также выяснилось, что лихач не оплатил штрафы.
Владимир Севастьянов сообщил, что мировым судом Стерлитамака в отношении водителя вынесено решение об административном аресте на двое суток.
Нецензурную надпись водитель, кстати, убрал.
Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ (347) 279−32−92 или в чат-бот госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.