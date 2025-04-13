SANA: силы безопасности Сирии в координации с СДС начали развертывание в Алеппо

По его информации, процесс развертывания проходит в координации с отрядами курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в рамках «мер по укреплению безопасности в этом районе».
9 апреля по соглашению с властями в Дамаске курдские районы Ашрафия и Шейх-Максуд покинула вторая колонна отрядов СДС, в состав которой вошли около 500 бойцов. 4 апреля кварталы покинули около 450 представителей СДС.
Согласно достигнутому 1 апреля соглашению между командованием СДС и переходным правительством в Дамаске, оставшиеся курдские отряды войдут в структуры сил общественной безопасности.
Населенные курдами кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд находились под защитой ополченцев с 2012 года. После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года новая администрация разрешила курдским силам остаться на некоторое время на севере Алеппо для обеспечения безопасности мирных граждан.
10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, плотины, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.