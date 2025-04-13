SANA: силы безопасности Сирии в координации с СДС начали развертывание в Алеппо

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, плотины, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.