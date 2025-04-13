На юге Волгограда подросток попал под колеса ВАЗа

Еще один подросток из Волгограда пострадал в ДТП 12 апреля. Авария произошла на автодороге «Волгоград-Элиста». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, примерно в 23:30 водитель ВАЗ-2114 сбил 15-летнего подростка, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, что, по предварительным данным, и стало причиной страшного столкновения.
Сила удара была настолько сильна, что подросток получил серьезные травмы. С места происшествия его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего. Будет проведена экспертиза, которая поможет выяснить все детали аварии и определить степень вины каждого участника.