На юге Волгограда подросток попал под колеса ВАЗа

Сила удара была настолько сильна, что подросток получил серьезные травмы. С места происшествия его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего. Будет проведена экспертиза, которая поможет выяснить все детали аварии и определить степень вины каждого участника.