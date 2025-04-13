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Казахстанцев и граждан Кыргызстана и Узбекистана освободили из трудового рабства в Мьянме

Тринадцать граждан стран Центральной Азии заставили работать в незаконных кол-центрах.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Тринадцать человек казахстанцев, кыргызстанцев и узбекистанцев выручили из трудового рабства в Мьянме дипломаты из Узбекистана, передает информагентство «Дунё».

«Генеральное консульство Узбекистана в Таиланде оказало содействие в возвращении на родину граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, ставших жертвами торговли людьми в Мьянме», — говорится в сообщении.

Каждого из них, отметили в агентстве, приглашали на высокооплачиваемую работу в Таиланд, однако потом обманом заманили в Мьянму преступные групп, занимающиеся торговлей людьми, которые принудили их к работе в мошеннических кол-центрах.

Дипломаты провели переговоры компетентными органами Мьянмы и Таиланда, в результате которых два гражданина Узбекистана, четыре гражданина Казахстана и семь граждан Кыргызстана были успешно репатриированы на родину.

Потерпевшие рассказали, что их подвергали физическому насилию в случае отказа от выполнения работы, а за освобождение требовали крупную денежную компенсацию.