Около вуза в центре Челябинска вспыхнул ларёк с шаурмой

— На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Около 16:30 объявлена локализация. Обошлось без пострадавших.
Как выглядит киоск сейчас, показал корреспондент «КП-Челябинск».
Судя по кадрам, заведению предстоит длительный ремонт.
Во время происшествия обошлось без пострадавших.
А в прошлом апреле загорелось кафе в челябинском конно-стрелковом комплексе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Масштабы возгорания можно оценить, посмотрев видео от МЧС.