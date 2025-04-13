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Около вуза в центре Челябинска вспыхнул ларёк с шаурмой

Около Педагогического университета на Алом поле в Челябинске в воскресенье, 13 апреля, загорелся киоск с шаурмой «Сеньор Денёр». Дым было видно за несколько кварталов.

Источник: КП-Челябинск

— На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Около 16:30 объявлена локализация. Обошлось без пострадавших.

Как выглядит киоск сейчас, показал корреспондент «КП-Челябинск».

Судя по кадрам, заведению предстоит длительный ремонт.

Во время происшествия обошлось без пострадавших.

А в прошлом апреле загорелось кафе в челябинском конно-стрелковом комплексе. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Масштабы возгорания можно оценить, посмотрев видео от МЧС.