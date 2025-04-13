Пассажирский автобус сбил лося в Свердловской области

Водитель заметил животное и попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, рассказали порталу E1.RU читатели.
В результате наезда лось получил травмы, у него отказали задние лапы, и он уполз в кювет, передают очевидцы.
В пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, рассказали, что в автобусе находились 23 пассажира. Никто из них не пострадал.
«Животное выжило, его передали сотрудникам лесничества. Пассажирам пришлось пересесть на другой автобус», — рассказали в ГАИ.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП с лосем на ЕКАД.