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Пассажирский автобус сбил лося в Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск под колеса пассажирского автобуса попал лось. Это случилось вечером 12 апреля.

Водитель заметил животное и попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, рассказали порталу E1.RU читатели.

В результате наезда лось получил травмы, у него отказали задние лапы, и он уполз в кювет, передают очевидцы.

В пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, рассказали, что в автобусе находились 23 пассажира. Никто из них не пострадал.

«Животное выжило, его передали сотрудникам лесничества. Пассажирам пришлось пересесть на другой автобус», — рассказали в ГАИ.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП с лосем на ЕКАД.