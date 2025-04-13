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Движение на СВХ в Москве восстановлено после ДТП

Авария произошла там днем 13 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Движение на Северо-восточной Хорде (СВХ) в Москве восстановлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса города.

Авария произошла там днем 13 апреля. Два автомобиля столкнулись в районе съезда № 76 на МКАД.

После ДТП движение в этой области оказалось затруднено. На месте происшествия работали московские оперативные службы.

Вечером 12 апреля движение в сторону области было затруднено на Каширском шоссе из-за аварии с участием трех автомобилей. ДТП произошло районе дома 55, строения 1. На месте происшествия также были задействованы столичные оперативные службы.