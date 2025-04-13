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Глава СКР взял на контроль инцидент с падением наледи на уфимку

Глава СКР взял на контроль инцидент с падением наледи на уфимку.

Источник: Башинформ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании женщины из-за падения наледи с крыши дома в Уфе. По данным ведомства, 11 апреля 31-летняя женщина получила травмы в результате падения на нее наледи с крыши многоквартирного дома. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следователи организовали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и о принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.