Глава СКР взял на контроль инцидент с падением наледи на уфимку.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании женщины из-за падения наледи с крыши дома в Уфе. По данным ведомства, 11 апреля 31-летняя женщина получила травмы в результате падения на нее наледи с крыши многоквартирного дома. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.