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На Уралмаше девочки на электросамокате сбили ребенка

Ребенку, которого сбил электросамокат на улице Культуры, вызвали скорую.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 13 апреля, на Уралмаше произошло ЧП с электросамокатом. По данным паблика Инцидент. Екатеринбург, две девочки, катившиеся на нем, сбили 10-летнего ребенка. Все случилось на улице Культуры у дома № 10. Девочкам на вид около 13 лет.

— На момент публикации сообщений в Госавтоинспекцию не поступало, — прокомментировали появившуюся информацию в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По словам очевидцев, мама пострадавшего ребенка вызвала на место ЧП скорую. Сами девочки на электросамокате поспешили уехать.