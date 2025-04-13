На Уралмаше девочки на электросамокате сбили ребенка

В воскресенье, 13 апреля, на Уралмаше произошло ЧП с электросамокатом. По данным паблика Инцидент. Екатеринбург, две девочки, катившиеся на нем, сбили 10-летнего ребенка. Все случилось на улице Культуры у дома № 10. Девочкам на вид около 13 лет.