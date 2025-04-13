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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о падении наледи на 31-летнюю уфимку

Следком проверяет случай травмирования жительницы Уфы после падения наледи с крыши.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по истории с падением наледи на жительницу Уфы. Инцидент произошел 11 апреля: с крыши многоэтажки лед рухнул на голову 31-летней местной жительнице.

По информации Следкома по Башкирии, в результате падения наледи с крыши уфимке потребовалась медицинская помощь. Сейчас по факту произошедшего проходит проверка. Накануне председатель Следственного комитета России поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о промежуточных результатах.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — подчеркнули в пресс-службе СКР по Башкирии.

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