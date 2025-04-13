В Башкирии нашли пропавших в лесу мужчин.

Пропавших в лесу мужчин нашли спасатели госкомитета РБ по ЧС. Как сообщил в соцсетях председатель ведомства Кирилл Первов, вчера двое мужчин на автомобиле выехали из населённого пункта Тирлянский Белорецкого района в направлении села Миндяк Учалинского района, но до места назначения так и не добрались.
На поиски пропавших были направлены спасатели и полицейские. Поисково-спасательные работы дали свои плоды — мужчины были обнаружены в лесу живыми и невредимыми. Как выяснилось, их автомобиль застрял, а из-за отсутствия сигнала мобильной связи они не могли сообщить о случившемся.