В Башкирии нашли пропавших в лесу мужчин.

На поиски пропавших были направлены спасатели и полицейские. Поисково-спасательные работы дали свои плоды — мужчины были обнаружены в лесу живыми и невредимыми. Как выяснилось, их автомобиль застрял, а из-за отсутствия сигнала мобильной связи они не могли сообщить о случившемся.