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В Чистополе работник судоремонтного завода погиб, упав в реку

В Чистополе на судоремонтном заводе один из работников упал в реку Каму и погиб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент случился на улице Пионерская, 1. Спасатели вытащили тело мужчины 65 лет с глубины четырех метров, примерно в тридцати метрах от берега. Тело было передано сотрудникам полиции.

Падение в воду названо предварительной причиной происшествия.