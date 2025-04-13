В Чистополе работник судоремонтного завода погиб, упав в реку

Инцидент случился на улице Пионерская, 1. Спасатели вытащили тело мужчины 65 лет с глубины четырех метров, примерно в тридцати метрах от берега. Тело было передано сотрудникам полиции.
Падение в воду названо предварительной причиной происшествия.
В Чистополе на судоремонтном заводе один из работников упал в реку Каму и погиб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.
Инцидент случился на улице Пионерская, 1. Спасатели вытащили тело мужчины 65 лет с глубины четырех метров, примерно в тридцати метрах от берега. Тело было передано сотрудникам полиции.
Падение в воду названо предварительной причиной происшествия.