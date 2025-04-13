На М-4 «Дон» под Ростовом иномарка влетела в прицеп, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области рано утром в воскресенье, 13 апреля. Авария произошла в 5:55 на федеральной автодороге М-4 «Дон» недалеко от Аксая. Об этом сообщили в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области.