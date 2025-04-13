На М-4 «Дон» под Ростовом иномарка влетела в прицеп, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области рано утром в воскресенье, 13 апреля. Авария произошла в 5:55 на федеральной автодороге М-4 «Дон» недалеко от Аксая. Об этом сообщили в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области.
— По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика Sitrak с полуприцепом под управлением 28-летнего шофера. В итоге легковая машина врезалась в прицеп, — прокомментировали в ГАИ.
В результате аварии водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу, а его 34-летний пассажир погиб на месте.
— Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, — добавили в ведомстве.
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