Полигон ТКО в Новороссийске не могут потушить уже месяц

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов. В тушении задействованы 12 специалистов и 9 единиц специализированной техники.
«Согласно данным на 16:00 13 апреля, площадь очага подповерхностного горения мусора составляет 150 квадратных метров. Для тушения было выполнено 6070 рейсов, и отсыпано 80,5 тысяч кубических метров грунта», — сообщили в Оперштабе Краснодарского края.
Пожар на полигоне ТКО в Новороссийске произошел ночью 13 марта 2025 года. Площадь возгорания составила около 2 га. В ликвидации пожара были задействованы более 20 единиц техники и 25 пожарных.