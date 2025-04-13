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Полигон ТКО в Новороссийске не могут потушить уже месяц

Площадь очага подповерхностного горения мусора на полигоне в Новороссийске составляет 150 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов. В тушении задействованы 12 специалистов и 9 единиц специализированной техники.

«Согласно данным на 16:00 13 апреля, площадь очага подповерхностного горения мусора составляет 150 квадратных метров. Для тушения было выполнено 6070 рейсов, и отсыпано 80,5 тысяч кубических метров грунта», — сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Пожар на полигоне ТКО в Новороссийске произошел ночью 13 марта 2025 года. Площадь возгорания составила около 2 га. В ликвидации пожара были задействованы более 20 единиц техники и 25 пожарных.