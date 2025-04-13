Спасатели помогли застрявшим в лесу жителям Башкирии

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС помогли двоим жителям республики, застрявшим на машине в лесу. По данным ведомства, накануне сельчане выехали из Тирлянского в Белорецком районе и отправились в село Миндяк Учалинского района. Когда они перестали выходить на связь, родные мужчин обратились в полицию с заявлением об их пропаже.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели и полицейские выехали в район пропажи сельчан и нашли их.
— Как выяснилось, их автомобиль застрял, а из-за отсутствия сигнала мобильной связи они не могли сообщить о случившемся. К счастью, мужчины были найдены живыми и невредимыми, — сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧC.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.