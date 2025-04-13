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Спасатели помогли застрявшим в лесу жителям Башкирии

В Башкирии помогли сельчанам, застрявшим в лесу на машине.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС помогли двоим жителям республики, застрявшим на машине в лесу. По данным ведомства, накануне сельчане выехали из Тирлянского в Белорецком районе и отправились в село Миндяк Учалинского района. Когда они перестали выходить на связь, родные мужчин обратились в полицию с заявлением об их пропаже.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели и полицейские выехали в район пропажи сельчан и нашли их.

— Как выяснилось, их автомобиль застрял, а из-за отсутствия сигнала мобильной связи они не могли сообщить о случившемся. К счастью, мужчины были найдены живыми и невредимыми, — сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧC.

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