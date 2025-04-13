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Двое детей отравились угарным газом в Альметьевске

Как стало известно «Татар-информу», в одной из квартир на улице Шевченко в Альметьевске двое детей отравились угарным газом.

По данным агентства, пострадавшие — девочки 10 и 8 лет, их госпитализировали в местную детскую больницу. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.