Двое детей отравились угарным газом в Альметьевске

По данным агентства, пострадавшие — девочки 10 и 8 лет, их госпитализировали в местную детскую больницу. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Как стало известно «Татар-информу», в одной из квартир на улице Шевченко в Альметьевске двое детей отравились угарным газом.
По данным агентства, пострадавшие — девочки 10 и 8 лет, их госпитализировали в местную детскую больницу. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.