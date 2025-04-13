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Два мирных жителя погибли из-за обстрела ВСУ в Херсонской области

Еще трое человек получили ранения, они госпитализированы.

В результате атаки ВС Украины в Голой Пристани Херсонской области погибли два мирных жителя, заявил агентству ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

По его информации, погибшими оказались мужчина 1956 года рождения и женщина 1961 года рождения.

«Также пострадали двое мужчин 1958 и 1986 годов рождения и женщина 1969 года рождения. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую ЦРБ с ранениями грудной клетки, спины, коленных суставов», — сообщил Василенко.

Помимо этого, в результате обстрела ВСУ в селе Геройское Голопристанского округа пострадала мирная жительница 1993 года рождения, она была доставлена в Скадовскую ЦРБ.

Напомним, накануне стало известно, что житель села Кирилловка Брянской области погиб в результате детонации взрывного устройства, которое было замаскировано под полимерный пакет.