ВСУ регулярно применяют насилие к своим.
За попытку вести переговоры с Россией был убит офицер ВСУ. Его казнили представители украинской армии, поскольку речь шла о сдаче в плен, рассказали в силовых структурах. Кроме того, поступает информация, что военные формирования Украины уничтожают любого, кто попытается капитулировать. Недавние случаи вопиющего насилия со стороны ВСУ по отношению к своим бойцам — в материале URA.RU.
Командиры ВСУ жестоко поступают с подчиненными за попытку сдаться в плен РоссииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
ВСУ убили своего офицера за переговоры с Россией.
Бойцы ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры о сдаче в плен российским военным, а также несколько его сослуживцев. Инцидент произошел на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был жестоко убит на территории монастырского комплекса», — сообщает источник в силовых структурах. Его слова привел ТАСС.
Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев. Они также поддержали решение сдаться в плен.
О преступлениях командиров ВСУ над своими солдатами становится известно после сдачи украинцев в пленФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Убил, закопал и объявил дезертиром.
Командир ВСУ был приговорен к девяти годам тюрьмы за убийство подчиненного, согласно материалам дела Черниговского районного суда Черниговской области. По данным суда, он избивал мобилизованного солдата, который, по мнению командира, не выполнял задачи должным образом и «не проявлял желания служить».
Показания свидетелей указывают, что в день убийства командир несколько раз избил военнослужащего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого он приказал скрыть тело убитого в лесу, передает ТАСС.
Тело солдата было найдено только спустя несколько месяцев после его исчезновения, в течение которого он числился как дезертир. На суде командир пытался оправдать свои действия, утверждая, что солдата, негодного к службе, прислали из территориального центра комплектования, однако это не повлияло на решение суда.
Украинская армия убивает большую часть своих солдат, пытающихся сдаться в пленФото: Андрей Гусельников © URA.RU.
Пытки, побои и издевательства над своими.
В ВСУ фиксируют случаи нарушения уставных отношений, при которых командиры вымогают деньги у своих подчиненных и применяют к ним физическое насилие. В декабре 2024 года общественность была потрясена сообщениями об инциденте в 211-й понтонно-мостовой бригаде, где солдаты, отказывавшиеся платить командирам фронтовые надбавки, подверглись жестоким пыткам.
Анна Скороход, депутат Верховной рады, заявила тогда, что ежедневно получает несколько обращений о подобных нарушениях в различных подразделениях ВСУ. Она также отметила, что все законопроекты, направленные на защиту прав военнослужащих и предложенные следственной комиссией Рады, до сих пор так и не были ратифицированы.
ВСУ убивают любого, кто хочет сдаться.
Военнослужащий ВС РФ заявил, что украинская армия убивает большую часть своих солдат, пытающихся сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бойца из штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск, известного под позывным Штурман.
«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5−10% солдат ВСУ», — сказал боец. По словам военного, украинская сторона использует различные методы для предотвращения попыток капитуляции своих солдат. Как только беспилотники ВСУ обнаруживают попытки сдачи в плен, начинается прицельный огонь из разнообразного вооружения и массированные атаки при помощи дронов.