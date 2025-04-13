ВСУ убили своего офицера за попытку вести переговоры с Россией: что не так с армией Украины

Тело солдата было найдено только спустя несколько месяцев после его исчезновения, в течение которого он числился как дезертир. На суде командир пытался оправдать свои действия, утверждая, что солдата, негодного к службе, прислали из территориального центра комплектования, однако это не повлияло на решение суда.