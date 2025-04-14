Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

В Тульской области ранее уже сообщалось о возможной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Министерство региональной безопасности подтверждало эту информацию, также аналогичные предупреждения были распространены и в Тамбовской области. МЧС России призвало жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности.