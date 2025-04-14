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Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА.

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Миляев в своем telegram-канале.

В Тульской области ранее уже сообщалось о возможной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Министерство региональной безопасности подтверждало эту информацию, также аналогичные предупреждения были распространены и в Тамбовской области. МЧС России призвало жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности.