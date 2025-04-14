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lantidiplomatico: Трамп предал Россию и начал передавать оружие Киеву

Президент США Дональд Трамп, после обещаний о восстановлении отношений с Россией предал ее, решив продолжать поставлять оружие Украине. Газета LAntiDiplomatico оценила его действия как катастрофические.

По мнению газеты, внешняя политика президента США является катастрофой.

Президент США Дональд Трамп, после обещаний о восстановлении отношений с Россией предал ее, решив продолжать поставлять оружие Украине. Газета LAntiDiplomatico оценила его действия как катастрофические.

«Наверное, нет нужды говорить, что внешняя политика Трампа уже является катастрофой. Человек, обещавший положить конец конфликту на Украине и восстановить отношения с Россией, только что решил, совершив тяжкое предательство по отношению к Москве, продолжить поставлять киевскому режиму оружие и важные разведданные», — пишет газета.