lantidiplomatico: Трамп предал Россию и начал передавать оружие Киеву

«Наверное, нет нужды говорить, что внешняя политика Трампа уже является катастрофой. Человек, обещавший положить конец конфликту на Украине и восстановить отношения с Россией, только что решил, совершив тяжкое предательство по отношению к Москве, продолжить поставлять киевскому режиму оружие и важные разведданные», — пишет газета.