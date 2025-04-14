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Shot: взрывы прогремели над Тульской областью на фоне тревоги. Видео

В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы жители Алексина насчитали не менее пяти. Об этом сообщают telegram-каналы. Как сообщили местные власти, атаку на регион отразили системы ПВО.

В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы.

В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. Об этом сообщают telegram-каналы. Как сообщили местные власти, атаку на регион отразили системы ПВО.

«В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе “Лютый”», — сообщает telegram-канал SHOT. Очевидцы сообщили о гуле моторов и сбитых БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие.