Shot: взрывы прогремели над Тульской областью на фоне тревоги. Видео

«В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе “Лютый”», — сообщает telegram-канал SHOT. Очевидцы сообщили о гуле моторов и сбитых БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет.