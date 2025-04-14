В Хабаровском крае мотоциклистка насмерть сбила мужчину

В Комсомольском районе мотоциклистка насмерть сбила 57-летнего мужчину, стоявшего на обочине рядом со своим автомобилем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло накануне, 13 апреля, на федеральной автотрассе А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре».
Мотоцикл Honda Steed двигался в сторону Хабаровска. Им управляла 43-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. По ее словам, она наехала на яму и потеряла контроль над мотоциклом. Она выехала на обочину, где рядом с автомобилем «Тойота Рав 4» у его задней части стоял его водитель. Мотоцикл сбил его, мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в городскую больницу № 7 Комсомольска-на-Амуре.
— От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении, — сообщила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.
Мотоциклистка также получила перелом руки, ей назначено амбулаторное лечение. На момент ДТП она была трезва, ее водительский стаж — 15 лет.
Напомним, ранее в Хабаровске врезался в дерево и скончался 37-летний водитель автобуса, он потерял сознание за рулем.