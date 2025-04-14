В Хабаровском крае мотоциклистка насмерть сбила мужчину

Мотоцикл Honda Steed двигался в сторону Хабаровска. Им управляла 43-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. По ее словам, она наехала на яму и потеряла контроль над мотоциклом. Она выехала на обочину, где рядом с автомобилем «Тойота Рав 4» у его задней части стоял его водитель. Мотоцикл сбил его, мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в городскую больницу № 7 Комсомольска-на-Амуре.