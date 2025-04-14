В Госдуму внесут законопроект о полном запрете коллекторской деятельности

«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заёмщиками необходимо запретить на законодательном уровне — во имя спокойствия наших граждан», — написал парламентарий.
В законопроекте также указано, что в течение десяти дней со дня заключения кредитного соглашения заемщик может обратиться к кредитору с требованием запретить задействовать третьих лиц к деятельности, связанной с возвратом просроченной задолженности.
При этом в документе говорится, что кредитные организации могут своими силами заниматься этой деятельностью, не выходя за рамки правового поля. Уточняется, что они имеют право напоминать клиентам о долге с помощью телефонных звонков.
Напомним, в апреле 2024 года Госдума законодательно запретила коллекторам заниматься деятельностью, касающейся возврата просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Документ установил дополнительные меры защиты прав граждан. В частности, запрет распространился на передачу коллекторам долгов наймодателями, в том числе и на жилье с социальным наймом и некоммерческое арендное жилье.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новые штрафы для коллекторов за нарушения при взыскании долгов. Так, например, за незаконное использование юридическим лицом в своём наименовании слов «профессиональная коллекторская организация» грозит взыскание до 300 тысяч рублей.