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KP.RU: раненый солдат ВС России четыре дня откапывал себя из-под земли

Российский боец, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий, провел четыре дня, пытаясь самостоятельно выбраться из-под земли после взрыва. Об этом рассказала сестра милосердия АНО Круги мира Ирина Гончарова в интервью для Комсомольской правды .

Бойцы ВС РФ делятся с медсестрами своими историями.

Российский боец, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий, провел четыре дня, пытаясь самостоятельно выбраться из-под земли после взрыва. Об этом рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова в интервью для «Комсомольской правды».

«Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила Гончарова в беседе с KP.RU.

Ранее сообщалось о действиях механика-водителя из башкирского танкового батальона, известного под позывным «Робин», который проявил героизм на поле боя. В ходе боевых действий, несмотря на потерю руки, он смог вывести танк из-под огня ВСУ, тем самым он спас жизни всех членов экипажа.