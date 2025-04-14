KP.RU: раненый солдат ВС России четыре дня откапывал себя из-под земли

Ранее сообщалось о действиях механика-водителя из башкирского танкового батальона, известного под позывным «Робин», который проявил героизм на поле боя. В ходе боевых действий, несмотря на потерю руки, он смог вывести танк из-под огня ВСУ, тем самым он спас жизни всех членов экипажа.