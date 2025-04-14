Во Владивостоке огонь уничтожил легковой автомобиль

В Приморье за прошедшие сутки было зафиксировано 78 пожаров, на 19 из них привлекались сотрудники МЧС России. Специалисты тушили палы сухой травы во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Партизанске, Уссурийском ГО, а также неэксплуатируемое здание и автомобиль, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, легковой автомобиль загорелся во Владивостоке на Сахалинской. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, машина была полностью охвачена пламенем. Огонь уничтожил транспорт на площади около пяти квадратных метров. Причина возгорания неизвестна, ее выясняют дознаватели МЧС России.
В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.