В Хабаровске накрыли нарколабораторию с галлюциногенными грибами

В Хабаровске сотрудники полиции пресекли деятельность 21-летнего местного жителя, который устроил у себя дома лабораторию по выращиванию галлюциногенных грибов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина работал проектировщиком, а в свободное время занимался культивированием запрещённых растений.
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о незаконной деятельности и провели проверку. Злоумышленника задержали у подъезда его дома, а в съёмной квартире обнаружили оборудованную нарколабораторию. Там поддерживалась специальная температура и влажность, а в шкафах стояли контейнеры с произрастающими грибами.
В ходе обыска изъяли 418 плодовых тел наркосодержащих грибов общим весом более 170 граммов, сушёные части растений, фольгированные контейнеры, упаковочные материалы, сушилку, стеклянные банки и электронные устройства. Экспертиза подтвердила, что грибы содержат псилоцин — запрещённое психоактивное вещество.
По словам подозреваемого, сначала он купил набор спор через Интернет для личного потребления, но со временем решил наладить сбыт. Планировал продавать готовую продукцию через мессенджеры и знакомым наркозависимым.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе за приготовление к сбыту наркотических веществ и незаконное культивирование наркосодержащих растений. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и запрете определённых действий. Все изъятые вещества переданы на ответственное хранение.