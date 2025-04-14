В Хабаровске накрыли нарколабораторию с галлюциногенными грибами

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе за приготовление к сбыту наркотических веществ и незаконное культивирование наркосодержащих растений. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и запрете определённых действий. Все изъятые вещества переданы на ответственное хранение.