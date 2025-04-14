Бастрыкин потребовал доклад о незаконном религиозном обряде мигрантов

Незаконные религиозные обряды заинтересовали СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту проведения религиозных обрядов мигрантами в непредусмотренных местах на Камчатке. Об этом сообщило управление СК России по Камчатскому краю.
«Следственными органами СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — информирует ведомство, слова приводит ТАСС.
Поводом для начала проверки послужили сообщения в соцсетях и местных СМИ, указывающие на то, что иностранные граждане организовали место для проведения религиозных обрядов в Петропавловске-Камчатском. Они при этом не получали необходимых разрешений.
В различных городах России формируются отряды самообороны, цель которых — защита женщин от агрессии со стороны мигрантов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», Сергей Миронов. Он также поднял вопрос о сложностях интеграции иностранных граждан в российское общество. Миронов указал, что значительная часть мигрантов, получивших российское гражданство, до сих пор не интегрированы, не владеют русским языком и продолжают придерживаться исключительно своих национальных традиций. По результатам опроса, проведенного Росстатом, было установлено, что 26% мигрантов в России готовы защищать свои культурные традиции даже с использованием оружия.