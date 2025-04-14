Бастрыкин потребовал доклад о незаконном религиозном обряде мигрантов

В различных городах России формируются отряды самообороны, цель которых — защита женщин от агрессии со стороны мигрантов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», Сергей Миронов. Он также поднял вопрос о сложностях интеграции иностранных граждан в российское общество. Миронов указал, что значительная часть мигрантов, получивших российское гражданство, до сих пор не интегрированы, не владеют русским языком и продолжают придерживаться исключительно своих национальных традиций. По результатам опроса, проведенного Росстатом, было установлено, что 26% мигрантов в России готовы защищать свои культурные традиции даже с использованием оружия.