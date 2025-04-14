Студента арестовали за поджог Ж/Д путей в Москве по заданию спецслужб Украины

По делу Гереева продолжается расследование. Он обвиняется по статье, предусматривающей наказание за теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, что может привести к лишению свободы на срок до 20 лет. В рамках следствия назначена психолого-психиатрическая экспертиза, и суд уже определил меру пресечения в виде ареста.