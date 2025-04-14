Суд в Москве взыскал долги с блогера Лерчек по коммунальным платежам

Пару обвиняют в выводе средств из России (ч. 3 ст. 193.1 УК). Дело возбудили в октябре 2024 года. По данным следствия, супруги в 2021—2022 годах вывели по подложным документам более 250 млн руб. на счет фирмы в ОАЭ. Деньги были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Правоохранители установили, что обвиняемые не сообщили в ФНС об открытии иностранных счетов, а вывод средств за границу проводился как покупка информационного продукта.