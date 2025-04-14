Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы

Инцидент произошел в микрорайоне Улжан 1, по улице Такежанова. По данным корреспондента Zakon.kz, утром в северном направлении на высокой скорости двигался автомобиль Mercedes-Benz E-Класс. В момент, когда автомобиль подъехал к перекрестку, он стал резко тормозить. Об этом свидетельствует тормозной путь длиной в 50−60 м.