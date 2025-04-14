Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы

Инцидент произошел в микрорайоне Улжан 1, по улице Такежанова. По данным корреспондента Zakon.kz, утром в северном направлении на высокой скорости двигался автомобиль Mercedes-Benz E-Класс. В момент, когда автомобиль подъехал к перекрестку, он стал резко тормозить. Об этом свидетельствует тормозной путь длиной в 50−60 м.
Автомобиль не остановился, проехал перекресток на тормозах. После этого ударился о бордюр, снес на своем пути дорожный знак.
На Большом Алматинском канале автомобиль подлетел, так как он находится по уровню ниже автомобильной дороги.
Транспорт снес ветку, взмыл в воздух и пролетел несколько метров. Судя по всему, автомобиль сделал кувырок и в итоге упал на крышу прямо на бетонное ограждение.
По идее, оно должно было не допустить съезда автомобилей с дороги. В результате этого ДТП серьезно пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали.
В момент приезда скорой он был еще в сознании. Пассажир автомобиля скончался на месте. Прибывшие на место медработники констатировали его смерть.
Как рассказали очевидцы, которые оказались на месте аварии, от водителя исходил запах алкоголя. На заднем сиденье автомобиля обнаружены бутылка алкоголя, колбаса, хлеб и пластиковые стаканчики.
На место происшествия отправилась служба спасения города Алматы, которая извлекла пострадавшего из автомобиля водителя, а также тело погибшего.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель и криминалист.