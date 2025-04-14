В Приморье из-за шторма остались без света 5 тысяч жителей

В рамках устранения последствий стихии в регионе проводятся ремонтные работы. В Хасанском округе планируется восстановление электроснабжения к 13:00 по местному времени, а в Партизанском округе — к 15:00. Также сообщается о повреждении крыш нескольких домов и необходимости медицинской помощи для одной из жительниц поселка Зарубино из-за порезов осколками стекла.